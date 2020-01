Nach Berichten der deutschen Presseagentur hat die Regierung in Athen beschlossen, das Migrantenlager von Moria auf der Insel Lesbos sowie vier andere Lager auf den Inseln Chios, Samos, Leros und Kos bis zum Sommer 2020 zu schließen. Die Lager sollen von Abschiebezentren ersetzt werden, die als geschlossene Anstalten organisiert werden - also einer Art Flüchtlingsgefängnis. Wer keine Aussicht auf Asyl hat, soll in die Türkei abgeschoben werden.

bento: Wie ist das Zusammenleben von Geflüchteten und den Einheimischen in Mytilini bisher?



Alex: Die Geflüchteten sind einfach da. Sie sitzen auf den Bänken, gehen in die Supermärkte, laufen durch die Straßen. Viele alleine, manche sind in Familien unterwegs. Im Sommer gehen sie im Meer schwimmen. Aber es gibt keinen Austausch. Man redet nicht miteinander. Die Griechen hier sind wütend auf die Flüchtlinge. Es geht ihnen selbst nicht gut und sie übertragen diesen Ärger. Warum ist Geld für andere da, aber für uns nicht? An Tagen, an denen die Geflüchteten ihre Sozialhilfe bekommen, stehen so viele an den Geldautomaten an, dass kaum jemand anderes Geld abheben kann. Viele Einheimische sagen, sie fühlen sich nicht mehr sicher, weil so viele Geflüchtete in der Stadt sind. Sie gehen nachts nicht mehr alleine auf die Straße.