Sie helfen bei der Ankunft und der ärztlichen Versorgung, sie lenken Kinder von dem Schrecken um sie herum ab und verteilen Nahrungsmittel, in vielen Fällen sichern sie das blanke Überleben.

"Die Bedürfnisse der Geflohenen in den Camps werden von unterschiedlichen humanitären Organisationen gedeckt", sagt Nikolaos Panagiotopoulos, der bei der NGO "International Rescue Committee" für die griechischen Inseln zuständig ist. Ein Einheimischer, der lieber anonym bleiben möchte, weil er nicht als Nestbeschmutzer angesehen werden will, sagt es weniger diplomatisch: "Die griechischen Behörden sind im Camp in keinster Weise an der Organisation beteiligt." Es seien allein die NGOs, die sich in Moria und in den anderen Camps um die Geflüchteten kümmerten.