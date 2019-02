Der 16-Jährige und die 17-Jährige haben anlässlich der vielen Anfeindungen gegen ihr Vorbild am Dienstag, dem Safer Internet Day, die Petition "We love Greta" gestartet.

Sie wollen den größten Liebesbrief für Greta schreiben – und so ein Zeichen gegen den Hass setzen, den Greta Thunberg erfährt.

Am Anfang war Greta Thunberg noch allein, mittlerweile schwänzen Zehntausende den Unterricht um den Verantwortlichen in der Politik zu sagen: Nehmt den Klimawandel endlich ernst, und zwar heute und nicht erst morgen. Auch in Deutschland (bento war in Hamburg dabei).

Im Januar nahm Greta am Weltwirtschaftsforum in Davos teil, wo sie vor Managern und Politikerinnen ihre Botschaft wiederholte (bento). Aber all die Aufmerksamkeit zog auch Kritiker an. Und Pöbler. Im Netz wird sie tausendfach für ihr Engagement angefeindet. Auf Facebook postete Greta nun einen Brief, mit dem sie den Beleidigungen Mut entgegensetzte.