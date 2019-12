Greta Thunberg hat den Preis nicht bekommen und ich bin immer noch der Meinung, dass er ihr auch nicht zugestanden hätte. Gleichwohl finde ich, dass "Person of the Year" nun sehr gut passt. Der Titel würdigt weniger Geleistetes, er steht mehr für Ikonisches. Und Ikonen braucht es, um Menschen zu bewegen.



Dass wir heute Debatten über Benzinpreise und "Flugscham" führen, dass Regierungen in aller Welt tatsächlich Klimapakete neu verhandeln, liegt auch daran, dass immer wieder Millionen Jugendliche in aller Welt auf die Straße gehen. Und dass sie es tun, liegt allein an Greta Thunberg. Die Aktivistin sammelt den Hass der Gestrigen ein, hält ihr Gesicht hin, ist Blitzableiter für eine ganze Bewegung. An die Demonstratinnen und Demonstranten selbst gibt sie die Energie weiter, immer wieder Politikerinnen und Politiker zu nerven: Handelt! Macht mehr als bisher!