Gehört wurden sie kaum. Nun verschafft Greta Thunberg ihnen Gehör. Kein Zweifel, genau für diese Leistung wäre der Friedensnobelpreis mehr als verdient.

Stifter Alfred Nobel wünschte in seinem Testament, dass er an jene oder jenen vergeben wird, die oder der "im vergangenen Jahr am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat."

Dan Smith, Direktor des Internationalen Instituts für Friedensforschung in Stockholm, hält das für gegeben: "Fridays for Future" vergleicht er mit der globalen Friedensbewegung der Achtzigerjahre, ihr Kampf fürs Klima würde die "Idee der gesellschaftlichen Gerechtigkeit und Fairness zwischen Ländern" befeuern. (Forum ZFD)