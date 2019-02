Streaming

Ein sehr blöder aber auch sehr lustiger Film, "21 Jump Street", läuft jetzt auf Amazon

Neue Serien und Filme auf Amazon Prime

Helden des Alltags kämpfen in dieser Woche für unsere Sicherheit auf Amazon Video. Dass dabei nicht immer alles nach Plan läuft, beweisen zwei chaotische Polizisten, die in "21 Jump Street" eine Highschool unsicher machen. Die Feuerwehrmänner in "No Way Out - Gegen die Flammen" dürfen sich hingegen keine Fehler erlauben und auch der frischgebackene Großstadt-Polizist Franz Eberhofer muss sich in "Sauerkrautkoma" neuen Herausforderungen stellen. Auf der anderen Seite des Gesetzes steht die sechsjährige Moonee, die in "The Florida Project" für viel Unruhe sorgt und der blitzschnelle Superheld Barry Allen muss sich in der vierten Staffel von "The Flash" neuen übernatürlichen Gegner stellen.