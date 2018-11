Am Dienstag, knapp vier Monate später, hat sie nun zahlreiche Wohnungen und Büros der Organisation durchsucht. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wurden in Berlin, Hamburg und weiteren Bundesländern insgesamt 29 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Der Vorwurf

: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ziel der Durchsuchungen: Staatsanwaltschaft und die Polizei wollen herausfinden, welche Organisationen, Helferinnen und Helfer von Greenpeace die Protestaktion geplant und durchgeführt haben. Dabei soll die Auswertung zahlreicher beschlagnahmter Computer, Telefone und Festplatten helfen. Bislang seien 19 Verdächtige bekannt, ob auch in anderen Bundesländern Durchsuchungen stattgefunden haben, weiß man derzeit nicht.

Wie reagiert Greenpeace?

Greenpeace protestiere gegen die Durchsuchungen, heißt es in einer Erklärung. "Wir sehen darin den Versuch, Greenpeace einzuschüchtern und bunten, friedlichen Protest zu unterdrücken" sagt Greenpeace-Sprecher Christian Bussau. Man gehe "mit allen juristischen Mitteln" dagegen vor. (Greenpeace)