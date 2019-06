Noch ist kein Endlagerstandort gefunden. Bis 2022 laufen in Deutschland noch Atomkraftwerke. Deshalb gibt es auch heute noch Protest. Wenn auch deutlich weniger und kleiner als vor einigen Jahren. Torben ärgert das.

"Ich habe das Gefühl, dass nur noch sehr wenige junge Menschen aktiv sind. Der Altersdurchschnitt ist enorm hoch in der Szene. Ich denke es liegt daran, dass das Thema für viele abgehakt wirkt. Der Atomausstieg ist beschlossen und wir suchen 'nur noch' ein Endlager. Diese Naivität finde ich krass. Jetzt können wir dafür sorgen, dass die Endlagersuche besser wird als damals. Und das Wissen, was in der Szene vorhanden ist, muss weitergetragen werden. In vielen anderen Ländern ist der Atomausstieg noch in ferner Zukunft, da können wir helfen, Druck aufzubauen und Aktive vor Ort unterstützen."