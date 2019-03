"Looks like shit. But saves my life." So heißt eine neue Aktion des Bundesverkehrsministeriums, die vor allem junge Leute dazu animieren soll, beim Fahradfahren öfter einen Helm zu tragen.

Der auf hip gemachte Slogan ist schon nicht gerade empowernd für die, die eh schon Helm tragen, schließlich sagt das Verkehrsministerium ihnen damit:"Hey, ihr seht wie Scheiße aus." Das absurdeste an der Aktion ist aber: Sie wird mit solchen Bildern beworben: