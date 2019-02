Germany's Next Topmodel erweckt zu Beginn gerne den Eindruck, dass jeder mitmachen kann. "Team Diversity" kreischten in der vergangenen Staffel die Mädels in Michael Michalskys Team. Und auch wenn der Designer in der aktuellen Staffel kein festes Mitglied der Jury mehr ist – die Show will auch in diesem Jahr zeigen, wie divers sie ist.

Unter dem Hashtag #ichbingntm2019 konnten sich auf Instagram alle bewerben, die von einer Modelkarriere träumen. Etwa 12.000 Beiträge finden sich hier.