Dass vor allem der Nahe Osten der schillernden Welt des Westens gegenübergestellt wird, liegt an Uğurs Hintergrund – er lebt in Istanbul.

"Die Türkei grenzt an einige der gefährlichsten Regionen der Welt", sagt Uğur zu bento. Was in Syrien passiere, sei immer für ihn präsent. Gleichzeitig sei Istanbul eine moderne Stadt, dem Westen oft näher als dem Osten.