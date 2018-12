Ich stimme mit vielen Forderungen der 'Gilet Jaune' überein. Vielleicht würde ich ihnen sogar beistehen, wenn das nicht so gefährlich wäre. In den letzten Tagen haben sich immer mehr Abiturienten und Abiturientinnen bei den Protesten angeschlossen, weil es schwieriger geworden ist, sich an französischen Unis zu bewerben. Das Bewerbungsverfahren ist in den letzten zwei Jahren ungerechter geworden.

Präsident Macron ist eigentlich Banker und das merkt man auch an seinem Regierungsstil: Er gilt als Präsident der Reichen und sehr Reichen, der sich wenig für die Interessen der anderen Bevölkerungsgruppen einsetzt. Trotzdem kritisiere ich die Demonstranten dafür, dass sie andere Menschen daran hindern, die Stadt sicher zu durchqueren. Einige wurden bereits ernsthaft verletzt und viele Studierende kommen nicht in die Hörsäle. Ich konnte an einer Prüfung nicht teilnehmen, weil die Demonstranten mir den Weg versperrten. Das ist Quatsch und nicht zielführend.