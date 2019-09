Welche Gründe gibt es für erhöhtes gewalttätiges Verhalten?

Dieser Frage ging Sebastian Kurtenbach nach. Im Rahmen eines Projekts befragten er und sein Team männliche Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren, die in armutsgeprägten Stadtteilen in Deutschland, Südafrika, Pakistan und Bulgarien leben.

Ein wichtiger Faktor dafür, dass Jugendliche gewalttätig werden, seien gewisse Männlichkeitskonstruktionen, sagt er. "Das hat viel mit Anerkennung von Freunden und Gleichaltrigen zu tun, zum Teil auch mit Ehrvorstellungen und Respekt." Diese Ehrvorstellungen seien in der deutschen Diskussion stark mit Migration und Islam verknüpft, allerdings habe man sie auch bei den befragten Jugendlichen in Südafrika vorgefunden – in einem Stadtteil, in dem Migration und der Islam keine Rolle spielten. "Das bedeutet, dass solche gewaltbezogenen Vorstellungen über Respekt kulturunabhängig sind und eher mit dem jeweiligen alltäglichen Lebensumfeld zusammenhängen", erklärt der Soziologe.