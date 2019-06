Future

Persönlichkeitstests bei Bewerbungen: Wäre es besser, wenn Maschinen übernähmen?

Alte Tests gelten als nicht mehr zeitgemäß - neue Methoden als noch unausgereift.

Bist du der rote, blaue, grüne oder gelbe Typ? Wer schon mal bei einer Bewerbung einen der verbreiteten Persönlichkeitstest absolvieren musste, kann diese Frage vermutlich beantworten. In den USA führen viele Firmen solche Tests in Auswahlverfahren durch, um Bewerber besser einschätzen zu können. Auch in Deutschland kommen sie im Zuge neuer technischer Möglichkeiten immer häufiger zum Einsatz. Doch was sagen diese Tests eigentlich aus? Und sind sie überhaupt noch zeitgemäß?

Das Ziel der Persönlichkeitstests ist, so verspricht es der Name, die Persönlichkeit der Bewerber zu ergründen, statt nur auf den Lebenslauf zu schauen. So wollen und sollen Recruiter herausfinden, ob die Bewerber zum Arbeitgeber passen und für welche Rolle sie im Unternehmen oder in einem Team geeignet sind.

Ursprünglich wurden solche Tests vor allem verwendet, um Führungspersönlichkeiten zu identifizieren - oft nach der Logik: Wer einen dominanten Charakter hat, wird Chef. Aber ist diese Vorstellung nicht längst überholt? Passen die alten Methoden mit der modernen Arbeitswelt dann überhaupt noch zusammen? Und produzieren sie damit nicht Cheftypen, die heute niemand mehr haben will?





"Millennials erwarten andere Arbeitsformen und finden in jungen Unternehmen Arbeitsformen ohne klassische Führungspositionen vor, räumt Wolfram Tröger, Vize-Präsident des Bundesverbands der Deutschen Unternehmensberater (BDU) und Vorstand der Personalberatungsfirma Tröger & Cie, ein.