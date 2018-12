Hypnose?



Ja! Wenn ich anfange, was über Finanzpolitik zu erzählen, schalten sehr viele innerlich ab.





Weil es langweilig ist.

Und weil man es nicht versteht, weil die Begriffe technisch sind und es gefühlt nichts mit mir zu tun hat. Dabei hat es super viel mit uns tun. Die Fragen, die wir gestellt haben, waren sehr breit. Von "Wo ist meine Pension hin?" bis zu "Ist der Freie Markt eine gute Antwort auf die Klimakrise?" Mich selbst hat vor allem interessiert, warum in der Regulierung der ethische Aspekt fehlt.





Und darauf hast du jetzt eine Antwort?

Nee. Die haben rumgeeiert und sind nicht darauf eingegangen. Jemand von der Bank Goldman Sachs meinte auch: "Sorry, aber meine Ethik lasse ich an der Haustür." Dass er uns das am Telefon so offen sagen kann, zeigt: das ist da Normalität.