Sie unterrichtet als Grundschullehrerin in NRW die Fächer Sachkunde und Deutsch.

"In meinem Unterricht gibt es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ich passe mein Material immer so an, dass alle gleich angesprochen werden. Leider ist das Material oft alt. Viel zu oft geht es nur um die männliche Version oder es werden Klischees bedient. Die Mädchen haben auf den Bildern oft Röcke und die Jungen Hosen an. Und natürlich mögen in den Büchern Jungs Blau und Mädchen lieber Rosa.