"Stöcke in die Reifen" der Integration

In arabischen Asylgruppen auf Facebook wurde es kritischer diskutiert. Eine Amira fragt, wie man nun noch Zeit haben soll, die Sprache zu lernen. Ein Abu Mahmud fürchtet, es gehe jetzt nur noch darum, Geflüchtete "immer in Bewegung" zu halten, nicht mehr, sie ankommen zu lassen. Und ein Muhammad kommentiert schlicht, das Migrationspaket werde für die Integration so sinnvoll sein wie "Stöcke in Reifen zu stecken".

Jetzt, ein Jahr später zeigt sich, dass die Vorahnungen aus den Facebook-Gruppen eintreffen: Von Seehofers versprochenem Humanismus ist nichts übrig, die Ordnung im Migrationspaket funktioniert auch nicht.