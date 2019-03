Gerechtigkeit

Wenn eine Frau umgebracht wird, ist das kein "Familiendrama". Nennt es endlich Femizid!

Unsere Forderungen zum Weltfrauentag

Seit Mitte Februar wird die 15-jährige Rebecca aus Berlin vermisst. Die Polizei geht von Totschlag aus, die Mordkommission ermittelt. Aber das Foto, mit dem die Polizei nach dem Mädchen fahndet, ist seltsam. Es ist ein Instagram-Bild, Rebecca macht darauf ein Duckface, ist stark geschminkt, auf dem Bild liegt ein Beauty-Filter.

Warum sucht die Polizei ausgerechnet mit diesem künstlichen Bild nach dem Mädchen?



Die Antwort: für uns, für die Medien. Seit Wochen druckt die Bild-Zeitung das Foto immer wieder. Rebecca ist darauf hübsch, sympathisch und mädchenhaft.

"Ein Mädchen mit blondem Pony, vollen Lippen, blauen Augen – von künstlicher Schönheit", schwelgt die WELT. Und lässt sich von einem Experten erklären: Bei jungen Mädchen würden "archetypische Gefühle" angesprochen, wie etwa der Beschützerinstinkt.

Gewalttaten an Frauen sind für uns Krimis, Morde an Frauen nennen wir Dramen. Dabei müssen wir Gewalt gegen Frauen endlich als das ernst nehmen, was es ist: Femizid.

Stattdessen werden Journalistinnen und Journalisten bei Morden an Frauen zu Hollywoodregisseuren. Statt Täter, Opfer und Tat zu beschreiben, suchen wir nach Gut und Böse, einem Motiv und einer Dramaturgie. Statt Beschreibungen machen wir Zuschreibungen in Metaphern und Adjektiven. Berichte werden zu Whodunnit-Geschichten: Wer war's? Der Schwager? Der Bruder? Hat sie ihn provoziert? War er eifersüchtig? Hatte seine Männlichkeit durch die Trennung einen Knacks?

Ein Vater tötet seine Tochter (BILD), ein Mann seine Ex-Frau und Mutter von vier gemeinsamen Kindern (BILD), ein anderer seine Mutter (BILD) – läuft bei der Bild-Zeitung alles unter "Familiendrama". Dabei sind das keine erfundenen Dramen, sondern echte Straftaten.



Ein Typ engagiert drei Kumpels, um gemeinsam seine Ex-Freundin zu erstechen (Stern), ein Mann tötet Ex-Freundin und Kind (SHZ), ein Stalker bedroht seine Ex-Freundin (WZ) – das alles wird in den Medien "Beziehungstat" genannt. Dabei hatten die Betroffenen gar keine Beziehung mehr.

Doch nicht nur die Medien sind in Deutschland ein Problem – auch im deutschen Strafrecht wird Gewalt gegen Frauen unfair gewichtet.

Das Problem mit dem Wort "Beziehungstat" ist nämlich: Es ist formal gesehen völlig korrekt. Damit etwas als "Beziehungstat" in die Kriminalitätsstatistik eingeht, reicht auch ein Tinderdate, ein gelegentliches gemeinsames Mittagessen im Büro (FAZ).

Auch wenn die Polizei also eine "Beziehungstat vermutet", sollten Medien genau nachfragen, bevor sie Täter und Opfer in eine Liebesbeziehung setzen.



Ein weiteres Problem: Mord wird besonders hart bestraft, wenn ein Gericht Heimtücke, Habgier oder Grausamkeit feststellt. Nur ist Heimtücke ein Mordmerkmal der Schwachen, sagt der Anwaltsverein (ZEIT), und wird überdurchschnittlich oft bei Frauen festgestellt. Wer dagegen offen zuschlägt, komme eher mal mit Totschlag davon. Tötet er anschließend sich selbst, ist das ein erweiterter Suizid und taucht gar nicht in der Kriminalstatistik für partnerschaftliche Gewalt auf (KeineMehr).

Wie also kann man über diese Taten als das sprechen, was sie wirklich sind? Die Lösung dafür hat die US-Feministin Diana Russel schon vor 40 Jahren gefunden: das Wort Femizid.

Als Femizid wird der Mord an einer Frau bezeichnet.

Oder eher: der Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Auch die WHO verwendet den Begriff. Die Bundesregierung hat erst im vergangenen Jahr einen Antrag der Linkspartei abgelehnt, ihn auch in Deutschland zu benutzen.

In der Bundesrepublik entsteht keine öffentliche Diskussion über den Begriff. Anders ist das im Ausland: In Österreich brennt gerade eine Debatte über die hohe Zahl an Gewalttaten gegen Frauen, die Struktur dahinter und über das Wort Femizid (Vice). In Argentinien haben in den vergangenen Jahren Aktivistinnen der Frauenbewegung "Ni una menos" erkämpft, dass Femizid als Bezeichnung in den Medien und sogar vor Gericht verwendet wird. Dadurch ist dort ein Bewusstsein über das strukturelle Ausmaß von Frauenmorden entstanden, das es so in Deutschland bisher nicht gibt. (DLF)

Dabei gibt es in Deutschland alle zwei bis drei Tage einen Femizid durch Partner oder Ex-Partner (SPON).