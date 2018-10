Haha

6 wirklich schlimme Wahlplakate aus Hessen

Märchenonkel, Hassblicke und Pimmel-AfD

Bayern ist kaum verdaut, aber trotzdem sind da am Sonntag schon wieder Wahlen: Hessen entscheidet über einen neuen Landtag und eine neue Landesregierung. Und was ist das Tollste an jeder Wahl? Schlimme Wahlplakate! Da haben die Hessen einige zu bieten.

Martin Fuchs hat uns erzählt, was er von den Plakaten hält und was die Parteien besser machen müssten. Er ist Politikberater und beschäftigt sich mit Wahlkämpfen, unter anderem auf seinem Blog Hamburger Wahlbeobachter. Außerdem sammelt er seine persönlichen "Wahlplakate from Hell".