Future

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul über seinen Triumph, das Lehramtsstudium – und seine Eltern

Wie ist es, 21 und schon Weltmeister zu sein?

Seit dem 3. Oktober 2019 kennt wohl so ziemlich jeder in Deutschland Niklas Kaul, zumindest jeder Sportinteressierte. Der 21-Jährige gewann den abschließenden 1500-Meter-Lauf der Zehnkämpfer bei der Leichtathletik-WM in Doha – und wurde Weltmeister. Eine Sensation, mit der vorher nur die wenigsten Experten gerechnet hatten.

Niklas ist der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten.

Eineinhalb Monate nach dem Erfolg hat ihn sein Alltag zurück. Er geht wieder in die Uni, studiert weiter Lehramt für Physik und Sport und hat mit dem Training für die neue Saison begonnen. 2020 stehen die Olympischen Spiele in Tokio an.

Trainiert wird Niklas von seinen Eltern, die früher selbst Leistungssportler waren. Er war schon in seiner Jugend sehr erfolgreich, siegte nicht nur in Deutschland, sondern wurde auch in mehreren Altersklassen Welt- und Europameister.

Wir haben mit ihm über seinen Triumph in Doha, starke Nerven, kaum vorhandene Freizeit und die Zukunft nach dem Leistungssport gesprochen.

bento: Mit Anfang 20 probieren Leute eigentlich in allen Lebensbereichen viel aus. Hast du manchmal das Gefühl, dass neben Training und Uni etwas auf der Strecke bleibt?

Niklas: Wenn man Leistungssport auf meinem Niveau betreibt und nebenbei studiert, hat man nicht mehr viel Freizeit. Aber der Sport ist mein Hobby und ich verbringe dabei viel Zeit mit Leuten, die ich sehr, sehr gerne mag. Meine Trainingsgruppe fängt mich auf, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte. Sie sind nicht nur Kollegen, sondern gute Freunde. Das ist quasi meine Art der Freizeit, auch, wenn andere Leute das vielleicht nicht so sehen würden.

bento: Wie ist das für dich, auf einmal der "König der Athleten" und von einem Tag auf den anderen einer der gefragtesten deutschen Sportler zu sein?

Niklas: Komisch. Es ist ja nichts, was ich vorher hätte planen können. Ich muss etwas darauf achten, wie ich den ganzen Medienrummel mit dem Training und der Uni in Einklang bringe. Am Ende ist es immer noch das Wichtigste, dass der Sport funktioniert. Gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio nächstes Jahr.

bento: Wie vereinbarst du die Profisport-Karriere mit dem Studium?

Niklas: In Mainz habe ich sehr kurze Wege, ich trainiere auf dem Uni-Campus. Ich brauche nur fünf Minuten vom Training zur Vorlesung. Das ist natürlich perfekt. Ich denke zwar auch in meiner Freizeit viel über den Sport nach, aber das Studium ist ein guter Ausgleich dazu. Ich glaube, dass mir das hilft – ich konzentriere mich nicht ausnahmslos auf den Sport, habe nicht die ganze Zeit den Anspruch, zwingend Profi zu sein.

bento: Zum Start des jetzigen Semesters hast du mit dem Unipräsidenten und dem Bürgermeister die Erstsemester begrüßt. Wirst du auf dem Campus anders wahrgenommen als noch vor einem halben Jahr?

Niklas: Die Uni bleibt mein Rückzugsort. Gerade in den Vorlesungen bin ich ein Student wie jeder andere auch. Darüber bin ich sehr froh. Und genau so wollte ich das auch haben. Zwei Tage Wettkampf ändern nichts daran, wer ich bin.

bento: Deine Leistung bei der WM in Doha hat Aufsehen erregt. Dahinter steckt viel Arbeit. Kannst du dich überhaupt irgendwann mal ausruhen?

Niklas: Selten – während der Woche habe ich keinen trainingsfreien Tag, der ist am Sonntag. Aber ich habe über die Jahre ein gutes Zeitmanagement entwickelt. Egal, wie stressig mein Tag ist oder wie viel Uni und Training ich habe, mittags mache ich eine Dreiviertelstunde einfach nichts. Da liege ich im Bett oder auf der Couch und mache eine Mittagspause.

bento: Das ist das ganze Geheimnis?

Niklas: Ich versuche die Sachen, die ich mache, gut zu machen. Deswegen arbeite ich in der Uni alles schnell weg, probiere, in den Prüfungen gut zu sein und Zweitversuche zu vermeiden. Weil das einfach Zeit spart. Ich habe mal den schönen Satz gehört: Die faulsten Studenten sind die, die beim Erstversuch viel lernen.