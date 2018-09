"Der Anfang der Haftzeit ist am schwersten", sagt Elias. Als er das erste Mal einen der schwarz schimmernden Helme mit dem roten Teufelssymbol trug, war er 16. Heute ist er 19. Mit 22 wird Elias* ihn vielleicht noch immer tragen. Raubdelikte brachten ihm eine lange Haftstrafe ein.

Seine prägendsten Jugendjahre wird Elias deshalb in einer Gefängniszelle verbringen, neun Quadratmeter groß. "Ich habe wenige Erinnerungen an einzelne Tage, weil hier immer dasselbe passiert", sagt er. "Draußen macht man mal dies, mal das. Hier drin ist jeder Tag gleich – außer der Freitag."

Der Freitag. Football-Tag. Der Tag, an dem Elias mit Helm und Schulterpolstern über den Innenhof stürmt – und in Gedanken noch viel weiter. "Beim Football fühlt es sich an, als wäre ich für kurze Zeit nicht inhaftiert", sagt er.