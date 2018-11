Bis Montagnachmittag hatte Sopsi, 21, mit Gamern nicht viel am Hut. "Ich spiele höchstens mal Mario Kart", sagt die Bayerin. Am nächsten Tag hatte sie #GamerleaksDE ausgelöst, eine Hasswelle brach auf Twitter über sie herein. Beschimpfungen, Drohungen – im Sekundentakt.