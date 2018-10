Damals kündigte das hessische Innenministerium in Wiesbaden an, dass der Vorfall ihrer Beamten nachbereitet und gegebenenfalls dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen durchgeführt würden. Nun steht fest: Die Polizisten haben nichts zu befürchten. (Frankfurter Rundschau)

Was war während des G20-Gipfels passiert?

Viele Menschen haben, unter anderem in der "Welcome to Hell"-Demonstration, gegen den Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und seine Austragung in Hamburg protestiert. Dabei kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Polizei, sogar Autos und Barrikaden haben gebrannt.