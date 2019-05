Grün

Früher lästerten wir über "Ökos" – jetzt wollen wir selbst welche sein

Über die neue Coolness von Umweltbewusstsein

In meiner Klasse gab es ein Mädchen, sagen wir, sie hieß Line. Lines Familie war, was wir damals "Öko" nannten. Der Umwelt zuliebe trug sie unförmige Second-Hand-Klamotten, aß selbstgebackenes Vollkornbrot und fuhr in den Ferien zum Zelten nach Bayern. Zu Lines Geburtstagspartys wollte nie jemand gehen. Bei ihr zu Hause roch es seltsam, sie hatte keine Barbies und statt Gummibärchen bekamen wir Rosinen zum Naschen. Sie konnte nichts dafür, aber Line war ziemlich uncool.

Inzwischen habe ich den Kontakt zu ihr verloren. Doch dieser Tage denke ich manchmal noch an Line und ihre Familie. Weil es heute nicht mehr uncool ist, sich für die Umwelt zu interessieren. Im Gegenteil.

Millionen Menschen streamen den Song "Earth" von Rapper Lil Dicky, der gemeinsam mit Justin Bieber, Ariana Grande und weiteren Superstars gegen den Klimawandel ansingt. Influencerinnen und Influencer präsentieren ihre veganen Bowls mit regionalem Gemüse aus dem Bio-Supermarkt. Jede noch so schnelllebige Modekette hat mittlerweile auch nachhaltige Bio-Baumwolle im Sortiment.