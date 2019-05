Die Polizei will trotzdem Präsenz auf dem Festivalgelände zeigen. Warum? Es sei "eine Beteiligung politischer, in Teilen hoch gewaltbereiter Personen zu erwarten" heißt es Zeit Online zufolge in einem Schreiben des Polizeipräsidenten an das Ordnungsamt.

Die Initiatoren des Festivals können die Begründung nicht nachvollziehen. "Die Polizei sagt, es sei ein Bürgerrecht, die Beamten jederzeit ansprechen zu können. Bei diesem Argument sind wir auch mitgegangen. Deshalb haben wir angeboten, außerhalb des Festivalgeländes eine zentrale Station der Polizei aufzubauen." Diese könne eben so leicht erreicht werden wie der Geldautomat, sagt Eulenhaupt. Die Idee lehnten die Behörden aber ab.