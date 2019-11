Mehr als ein Drittel der jungen Erwachsenen leben in Deutschland in WGs, meist in einem Zimmer (Eurostudent). Laut wg-gesucht ist dieses Zimmer im Bundesdurchschnitt nicht einmal 17 Quadratmeter groß und kostet 389 Euro im Monat. In den 15 größten Studentenstädten sogar 400-650 Euro.

Während die Zahl der Studierenden in den letzten 20 Jahren fast um eine Millionen gestiegen ist, ist die Anzahl der Zimmer von Studierendenwerken gleich geblieben. Mittlerweile kommen daher nicht einmal zehn Prozent der Studierenden in einem Wohnheim unter (Deutsches Studentenwerk).

Kein Wunder, dass manche Menschen da nach alternativen Lösungen für effektiveres Wohnen suchen.

Aika hat zwar kein eigenes Zimmer, aber dafür eine ganze Wohnung. Sie zeigt mir, wie viel Platz für den Rest des Alltags frei wird, wenn die Betten alle in einem Zimmer sind. Während ich mich im Schlafzimmer zwischen Hochbetten drehe, denke ich allerdings auch an meine Schlafsaalerfahrungen in Hostels zurück. Stinkende, schnarchende Menschen. Lärm. Lichtschalter, die mitten in der Nacht an und ausgeschaltet werden. Snooze-Modus-Konzerte.