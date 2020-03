Für mehr als 50 Preise war "Für Sama" schon nominiert, darunter auch für den Oscar in der Kategorie "Beste Dokumentation" und für den British Academy Film Award in derselben Kategorie, den Waad und ihre Familie in London auch entgegennehmen durften. Wir haben Waad bei der Deutschlandpremiere in Hamburg getroffen.

Waad wirkt entschlossen und routiniert, wenn sie das Publikum in dem ausverkauften Filmsaal begrüßt. Sie hat eine klare Botschaft: "Das, was ihr gleich sehen werdet, ist keine Geschichte aus der Vergangenheit. Das passiert jetzt gerade, während ihr diesen Film seht, so oder noch schlimmer in Idlib." In der syrischen Provinz nahe der türkischen Grenze wird aktuell immer noch gekämpft, Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. (DER SPIEGEL)