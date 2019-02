Wer Fluchtursachen bekämpfen will, sollte beim Klimaschutz nicht schweigen

Im Notfall Grenzen zu, schnelle Asylverfahren, wenig Geld – und ein " Frühwarnsystem für Flüchtlinge ": Möglichst hart will die CDU künftig Flüchtlinge verschrecken. Zwei Tage lang hat die Partei in Berlin dafür über Migration diskutiert. Selbstgewähltes Motto: "Humanität und Härte".

Die neue Härte gilt auch, wenn in der CDU über Klimaschützerinnen und Klimaschützer geredet wird. Fast zeitgleich zum großen Werkstattgespräch twitterte der junge, neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak , was er von der 16-jährigen Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden und ihrer Kritik an der deutschen Energiepolitik hält:

Greta Thunberg findet deutschen Kohlekompromiss „absurd“ - Oh, man... kein Wort von Arbeitsplätzen, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit. Nur pure Ideologie 🙈 Arme Greta! https://t.co/oIU4VrwRJx

Häme und Härte statt Humanität: Offenbar hält die CDU die Klimastreiks von Zehntausenden Schülerinnen und Schülern in Europa mittlerweile für mindestens so gefährlich wie unkontrollierte Flüchtlinge.