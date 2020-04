Schäler sagt, er arbeite bereits seit 2016 an der Website. Belege dafür nennt er nicht. Anfang 2019 ist eine Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt registriert, die große Pläne offenbart: Beantragt wurde eine Eintragung für Publikationen im Netz, Zeitschriften und Werbeanalysen. Laut Patentamt gilt der Antrag inzwischen als zurückgenommen.

Dass die Website nicht nur unterhaltsam Themen der Neuen Rechte verbreiten, sondern auch Geld einwerben soll, zeigen mehrere unbelegte Werbeplätze. Woher bislang die Finanzierung kommt, ist jedoch unklar. Schäler sagt, die Seite finanziere sich bislang "vorwiegend aus Idealismus".

Dass auch gezielt Geld investiert wurde, zeigen drei bezahlte Anzeigen, die bereits kurz nach dem Start auf Facebook und Instagram geschaltet wurden. Eine weitere Werbeanzeige für einen islamfeindlichen “Fritzfeed”-Artikel erschien auf dem rechten Portal "PI-News".

"Perfekt, um viral geteilt zu werden"

Was das neue Angebot für die rechte Szene bedeuten könnte, machte Martin Sellner, Kopf der österreichischen Identitären Bewegung, Anfang der Woche deutlich. Er will bereits vor dem Start von der Website gewusst haben. "Mit der Seite werden wir ganz, ganz tief vordringen in die Handys und in die Feeds und in die WhatsApp-Chats von jungen Leuten", sagte er in einem Livestream auf YouTube über "Fritzfeed". "Diese ganzen Artikel sind perfekt, um viral geteilt zu werden."

Miro Dittrich von der Amadeu Antonio Stiftung sagt, mit "Fritzfeed" werde versucht, "durch ein kulturelles Angebot Politik zu machen. Dieses transportiert die Inhalte der AfD, auch wenn sie zum Teil kodiert sind."

Immer wieder fallen bei den Artikeln von “Fritzfeed“ lauter Nationalstolz und aggressive Frauenfeindlichkeit auf. Ein Beitrag besteht ausschließlich aus Screenshots von Frauen auf Datingprofilen, die mit Beschriftungen wie "Weibliche Qualitäten heute: ‘Ich komme schnell und blase’" oder ‘Was ich im Leben brauche? Nur Schwänze" vorgeführt werden. In einer Übersicht der "zehn Gebote des Feminismus" werden "übergewichtig sein", "durch die Gegend vögeln", "abtreiben" und "deine biologische Uhr ignorieren" genannt.

Die Spitze der AfD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag scheinen solche Inhalte sowie die Beteiligung von Personen aus dem rechtsextremen Milieu nicht zu stören. Als "Fritzfeed" jüngst einen Beitrag über Frauen im Islam veröffentlichte, teilte Fraktionschef Markus Wagner auf Facebook als erste öffentlich einsehbare Person den Artikel.

Die Recherche entstand in Kooperation mit netzpolitik.org. Dort ist der Artikel ebenfalls erschienen.