Gerechtigkeit

Politik in Zeiten von Corona: "Bei mir aktualisiert sich da gerade nichts!"

Wir waren bei Deutschlands erstem virtuellen Landeskongress dabei.

Am Ende des Landeskongresses stimmt Max Funke-Kaiser, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Bayern, wie immer die Europahymne an. Das hat in Bayern Tradition. Doch dieses Mal stimmt niemand mit ein. Statt auf einem Podium, sitzt Max zuhause vor dem Laptop. Statt zusammen mit den anderen Julis zu singen, singt er alleine. Nachdem er fertig ist, kommt aus den Lautsprechern vereinzelt Applaus.

Etwa 130 Kilometer entfernt und acht Stunden zuvor wartet Eva Keil aufgeregt an ihrem Schreibtisch auf den Beginn des ersten digitalen Landeskongresses in der Geschichte der Jungliberalen.

Politik in der Coronakrise – die Julis in Bayern tagen erstmals virtuell

Statt sich wie geplant in Sonthofen zu treffen, sitzen die Teilnehmenden nun irgendwo in Bayern zuhause vor ihren Bildschirmen. Die 19-Jährige Eva lebt in Hohentann, einer kleinen Gemeinde zwischen Regensburg und München. "Ich bin sehr gespannt, ob das heute technisch alles klappt", sagt sie. Es ist kurz vor 11 Uhr am Sonntagvormittag.

Seit die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, sind große Ansammlungen von Menschen verboten. Die Gesellschaft muss sich neu organisieren: Viele Unternehmen arbeiten jetzt aus dem Homeoffice, Restaurants liefern Essen nach Hause, Schulen und Universitäten richten digitale Klassenzimmer ein. Und die Julis in Bayern tagen erstmals per Videokonferenz.