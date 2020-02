Es war viel los in der CDU in den vergangenen Wochen. Erst wählte die thüringische Landtagsfraktion gemeinsam mit AfD und FDP den Linken-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ab und stürzte damit ein ganzes Bundesland in die Regierungskrise (bento). Dann kündigte die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug an. Bei Wahlen Hamburg musste die Union ein historisch schlechtes Ergebnis akzeptieren. (SPIEGEL) Und mit Armisch Laschet, Jens Spahn, Norbert Röttgen und Friedrich Merz gleich vier Unionsmänner den Wahlkampf um ihre Nachfolge (bento).