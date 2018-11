4 Wie wird das Asylrecht aktuell in Deutschland geregelt?

Die wenigsten bekommen in Deutschland Asyl nach Artikel 16a, den Friedrich Merz nun anfassen will. Laut dem Bundesamt für Migration (Bamf) wurden zum Beispiel zwischen Januar und Oktober 2018 von 186.886 Asylanträgen nur 2403 nach Artikel 16a anerkannt. Merz weißt also auf ein Problem hin, das keines ist.

Stattdessen orientiert sich die Rechtssprechung an der Genfer Konvention. Entsprechend wird Asyl aktuell vor allem in Form des sogenannten subsidiären Schutzes vergeben – also als vorübergehender, eingeschränkter Schutz.

Somit gilt Asyl nicht einfach nur für Geflüchtete, die eine politische Verfolgung nachweisen können – sondern für jeden, dem in seiner Heimat "ernsthafter Schaden" droht. Sei es durch einen Bürgerkrieg oder Folter. (Bamf)

Gleichzeitig gibt es längst eine Einschränkung des Grundrechts: CDU, CSU und FDP haben 1993 durchgesetzt, dass Geflüchtete, die über einen Drittstaat nach Deutschland kamen, kein Asyl mehr einklagen können. Als Drittstaat gilt ein sicheres Land, das vor der Weiterreise nach Deutschland betreten wurde. (Tagesschau) Eine ähnliche Regelung wurde später europaweit eingeführt.



5 Und steht – wie Merz andeutet – das deutsche Asylrecht mit EU-Recht im Konflikt?

Nein, auch das ist falsch. Für die Europäische Union gilt Artikel 18 der EU-Grundrechte-Charta – die sich wie Deutschland an der Genfer Konvention orientiert. Darüber hinaus darf jeder EU-Staat sein Asylrecht nach zusätzlichen nationalen Kriterien gestalten, sagt der Asylrechtsexperte Constantin Hruschka dem "Handelsblatt".