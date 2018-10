Today

Experte über mutmaßliche Rechtsterroristen von Chemnitz: "Es gibt nicht nur die eine Gruppe"

Warum Gruppen wie die "Revolution Chemnitz" so gefährlich sind

Sie nannten sich "Revolution Chemnitz", sollen Anschläge und Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund und politisch Andersdenkende geplant haben. Am Montag wurden sieben Männer zwischen 20 und 30 Jahren festgenommen, denen vorgeworfen wird, eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet zu haben. Eine achte Person saß bereits seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die Gruppe soll Teil der Skinhead- oder Neonazi-Szene im Raum Chemnitz gewesen sein. (SPIEGEL ONLINE)

In einem Beitrag des Magazins Monitor ist zu sehen, wie drei von ihnen am 1. September gemeinsam mit führenden AfD-Mitgliedern wie Björn Höcke an einem Trauermarsch teilnahmen.

Was wir bislang über die Gruppe "Revolution Chemnitz" wissen:

Wie die "ZEIT" berichtet, hat der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe, Christian K., am Abend des 10. September eine Chatgruppe über den Messengerdienst Telegram gegründet.

Der Name der Gruppe: "Revolution Chemnitz". K. lud sieben weitere Personen ein und schwor die Mitglieder ein, "die Geschichte Deutschlands zu ändern".

K.s Vorbild soll der "Zeit" zufolge die rechte Terrorgruppe "NSU" gewesen sein. K. soll betont haben, der NSU wirke doch nur wie eine "Kindergartenvorschulgruppe".

Die Mitglieder von "Revolution Chemnitz" sollen unter anderem die Beschaffung von Schusswaffen geplant haben, die sie für den "politischen Kampf" nutzen wollten. Sogar die Modelle und Preise der Feuerwaffen sollen in dem Chat besprochen worden sein. Als möglicher Tag für den "Umsturz" soll der 3. Oktober genannt worden sein.

Wie konnte sich die rechte Gruppe so schnell organisieren?

Wir haben mit dem Terrorismusforscher Hajo Funke gesprochen. Er befasst sich seit Jahren mit Organisationen im rechtsextremen Milieu.

Herr Funke, die Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" hat sich erst um den 11. September gegründet und innerhalb von drei Wochen Anschläge geplant. Wie konnten sie sich so schnell organisieren?

Es gibt schon seit mehr als zwanzig Jahren ein neonazistisches, gewaltbereites Netzwerk in Chemnitz. Die Idee "Revolution Chemnitz" gibt es in Facebook-Gruppen schon seit mehreren Jahren. Das Neonazi-Milieu ist stabil. Es ist eine Infrastruktur. Man kennt sich – und begrüßt sich mit Hitlergruß.

Es sind also viele kleinere Gruppen, die sehr gut miteinander vernetzt sind?

Ja, absolut. Mal als rechtsextremer Fanclub, mal als Hooligans – aber alle als Neonazis. Das ist die Kernideologie: antisemitisch, gewalttätig und gegen alle religiösen und ethnischen Minderheiten.

Ist diese Gruppe ein Einzelfall?

Es gibt nicht nur diese eine Gruppe, sie hat sich nur zu sehr geoutet, sodass man ihrer habhaft werden konnte.

In einem ARD-Beitrag sind die Mitglieder der "Revolution Chemnitz" Seite an Seite mit AfD-Funktionären wie Björn Höcke bei einem Trauermarsch zu sehen. Wie ist diese Verbindung zwischen solchen radikalen Gruppen und der AfD zu bewerten?

Man muss sie ernst nehmen. Bei dem Trauermarsch waren alle zusammen: AfD, Pegida, Identitäre, Neonazis. Da hat sich niemand von niemandem distanziert. Das ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine parlamentarische Partei so rechtsradikal ist und so rassistisch hetzt, dass sie auf diese Neonazis trifft und nichts dagegen hat.