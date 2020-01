Einer der Gründe: Der Widerstand von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, sowohl in Australien als auch in Deutschland. In den vergangenen Tagen fluteten Aktivisten mit Zehntausenden Mails die Postfächer von Siemens mit der Aufforderung, den Auftrag zu stoppen. Am Freitag streikte "Fridays for Future" vor zahlreichen Siemens-Standorten im ganz Deutschland.