Werden sich die Studierenden einer Bewegung von Teenagern anschließen?

Wie sieht es mit anderen potentiellen Verbündeten aus?

Was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler auf diskussionsfreudige Studierende, gestandene Wissenschaftler oder erprobte Aktivisten treffen?

Kurz gesagt: Wohin soll sich die Klimastreik-Bewegung überhaupt entwickeln?

Auch Jakob Blasel stellt sich diese Fragen oft. Anfang Dezember stieß der 18-Jährige die Bewegung mit einer Whatsapp-Nachricht aus seinem Jugendzimmer in Kiel mit an. Inzwischen gehört er in Deutschland zu den bekanntesten Gesichtern von "Fridays for Future" – neben der 22-jährigen Luisa Neubauer und natürlich Greta Thunberg, 16, mit deren spontanem Streik vor dem schwedischen Parlament im vergangenen Sommer alles begann.