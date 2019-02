Dabei hilft der Bewegung bisher, dass sie ein klares gemeinsames Ziel hat.

Die Schüler sind nicht gegen ein abstraktes Konzept, sie müssen nicht lange diskutieren, was sie warum fordern sollen. Sie wollen die Erderwärmung begrenzen. Auf unter 1,5 Grad, so wie es auch Wissenschaftler fordern. Koste es, was es wolle. Darin sind sich alle einig. "Man kann das radikal nennen, aber es ist eigentlich Klarheit", sagt Jakob.

Ihre Argumente kommen an. Schließlich müssten die Teenager noch sehr lange unter Dürren, Stürmen und anderen Klimakatastrophen leiden.

Das leuchtet jedem ein, auch Politikern im Rentenalter. Passiert ist bisher trotzdem nichts. Deswegen wollen die Schüler mehr. Es reicht ihnen nicht, Hunderttausende deutsche Schülerinnen am 15. März auf die Straße zu bringen. Der Tag soll ein weltweites Ereignis werden, ein Event, von dem jeder hört. Kein Politiker und keine Politikerin soll es ignorieren können.

Der Tag ist wichtig für die Bewegung selbst. Es fällt leichter, auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten, als jeden Freitag vor sich hin zu streiken. Die Schüler wollen zudem ein globales Zusammengehörigkeitsgefühl herstellen, zumindest an diesem einen Tag. Das klingt ein bisschen größenwahnsinnig, aber wer Jakob zuhört, merkt, wie ernst es die Schüler meinen. Gerade hat er im Kino den Film "Bohemian Rhapsody" geschaut. Darin geht es um die Band Queen, vor allem um ihren Auftritt bei "Live Aid". "Vielleicht können wir ja so einen Moment kreieren wie beim 'Live Aid'-Konzert in den 80er-Jahren", sagt Jakob.