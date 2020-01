Landwirtschaft sei beispielsweise ein sehr wichtiges Thema – aus der Großstadt könne man dabei bisher nicht gut mitreden. Doch es gibt auch Ansätze, die Probleme noch direkter am Kern anzugehen: Die Aktivisten wollen Finanzinstitutionen dazu bringen, Kohlekonzernen kein Geld mehr zu geben und – ganz einfach – "RWE, Uniper und Co. in die Knie zwingen", heißt es im Programm.

An großen Ideen mangelt es "Fridays for Future" also noch nicht.

Gerade in der Anfangszeit hatten viele der Organisatoren der Schülerdemos allerdings schon politische Vorerfahrungen, heute wollen viele Jugendliche vorne mit dabei sein, die sich vor "Fridays for Future" kaum für Politik interessiert hatten. Wegen der großen Zahl an neuen Interessenten geht es daher häufig auch bloß darum, Wissen aus dem vergangenen Jahr weiterzugeben: Wie schreibt man eine Pressemitteilung, wie spricht man mit Politikerinnen und Politikern?