Warum ist "Fridays for Future" in Deutschland eigentlich so erfolgreich? Als Greta Thunberg in Berlin war, jubelten ihr Tausende zu. Als sie in New York vom Boot stieg, nur ein paar Hundert.

"Bewegungen kommen ja nicht aus dem Nichts. Der Erfolg hängt vom Umfeld ab. In Deutschland trifft 'Fridays for Future' auf einen Resonanzboden, die Gruppe ist eingebettet in eine lange Tradition von Umweltbewegungen und verbunden mit einer grünen Partei im Aufwind. Und es gab sehr präsente Mobilisierungsthemen: Ende Gelände, Kohleausstieg, Energiewende. Das hat sich wechselseitig verstärkt. In den USA gibt es andere Probleme und andere Themen."