Und nun? Sind wir immer noch da. Und werden auch diesen Winter über weiter protestieren!

Auch am heutigen Freitag finden in weit über 500 Orten Klimastreiks statt. Und wir werden nachlegen: Wir werden solidarisch mit der Anti-Kohle-Bewegung "Ende Gelände" in die Lausitz fahren und an einem der größten Braunkohlekraftwerke des Landes protestieren. Wir werden da sein, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel kommende Woche auf der Weltklimakonferenz in Madrid gefeiert werden will. Wir werden unsere Schlüsse ziehen, wenn sich die SPD in Sachen Klima entweder vorwärts oder rückwärts orientiert – je nachdem, wen sie am kommenden Wochenende zum Parteivorstand wählt.