Mir war das Thema Umweltschutz schon immer sehr wichtig, auch wenn ich gerade nur noch wenig Zeit dafür habe, weil ich inzwischen in Den Haag studiere. Bei "Fridays for Future" war ich in letzter Zeit nicht mehr so viel. Dafür bin ich bei "Plant for the Planet" und "Extinction Rebellion" aktiv. Als der erste Klimastreik stattfand, habe ich mein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht.

Jetzt lebe in einer neuen Stadt in einem anderen Land. Daran musste ich mich erst einmal gewöhnen. Manchmal ist es ziemlich stressig. Ich hoffe, dass ich nächstes Semester wieder mehr Zeit habe. Das Thema ist einfach zu wichtig und bislang hat sich in Deutschland ja trotz unseres Protests nicht viel bewegt. Die Klimakrise beschäftigt mich auch im Studium. Ich bin in einem Programm, das "Global Challenges" heißt. Das Haupfach nennt sich "Earth, Energy and Sustainability".

Lara, 20, organisiert bald ihre erste Demo in Dänemark