Eigentlich wollte FDP-Chef Christian Lindner am Dienstagabend bei seinem Besuch an der Universität Leipzig über das Thema "Westliche Werte unter Druck? Die neue Systemfrage" referieren. Doch die Veranstaltung verlief zunächst anders: Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays For Future" nutzten die Bühne, um Lindner für seine Klima-Politik zu kritisieren. Nun kursiert ein Video der Aktion im Netz – und die Protestierenden ernten in den Kommentaren dazu nicht nur Applaus.