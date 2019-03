Wir leben in einer Welt, in der Klimaschutz und das Wahlrecht ab 16 immer noch verrückte Utopien sind, der Bau eines neuen Flugzeugträgers aber als Zukunftsprojekt für Europa gilt.

Die drei Lektionen, die unsere Generation für ihr Engagement derzeit erteilt bekommt, sind immer die gleichen:

1 Ihr habt keine Ahnung!

Vor allem in der Diskussion um die geplante EU-Urheberrechtsreform und den dazu gehörenden Artikel 13 wird oft so getan, als hätten die meist jugendlichen Kritiker in Wahrheit einfach keine Ahnung. Befürworter wie der CDU-Europaabgeordnete Axel Voß wiederholen fast täglich, wie groß das Interesse von Facebook und Google sei, die Diskussion zu beeinflussen. Das stimmt natürlich. Nur sagt das nichts darüber aus, wie gut junge Menschen informiert sind. Kompetenz ist keine Altersfrage. Tatsächlich wird über kaum ein Thema seit Monaten so krass im Netz diskutiert. Und warum hört man dieses Argument eigentlich nie, wenn Politiker entgegen aller Fakten die Autoindustrie verteidigen? Sachzwängen und Altersnachweise sind kein Argument.