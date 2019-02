2. Anruf beim Kundendienst

Fragen wir doch einfach den Kundendienst etwas zu dem Produkt, das wir gerade erworben haben. An wen wir uns da wenden können? "Die T-Shirts werden von Amazon verkauft und versendet", heißt es am Telefon – weitere Details will man uns nicht verraten.

3. Wir schicken Amazon unsere Fragen

Wir melden uns beim Presseteam von Amazon. Die finden für uns immerhin heraus, dass die T-Shirts auf "Merch by Amazon" zurückgehen. Amazon bietet an, eigene Motive zum Beispiel auf T-Shirts zu drucken und an seine Kunden auszuliefern.

Für jedes verkaufte Shirt bekommen die Designer des Motivs einen Anteil des Kaufpreises. Außerdem verdient Amazon mutmaßlich an dem Verkauf. Disney und Marvel nutzen den Service zum Beispiel.