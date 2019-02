2 Die Jugend ist angeblich so unpolitisch, aber wenn sie doch auf die Straße geht, ist es auch wieder nicht okay.

Seit Jahren läuft auf allen Kanälen dieselbe Leier: Die Jugend sei unpolitisch, empören sich vor allem Ältere. Jetzt demonstrieren Zehntausende Teenager, formen eine weltweite Bewegung. Es geht nicht um mehr Süßigkeiten in der Mensa oder weniger Studiengebühren. Gekämpft wird um den Planeten, auf dem wir alle leben. Also: zu unpolitisch oder bitte keine Demos am Freitag? Ihr müsst euch schon entscheiden.

3 Schulleiterinnen und Politiker stehen auf praxisnahe Bildung – hier ist sie.

Wer möglichst praxisnah unterrichtet wird, ist später seltener arbeitslos. Daran glauben unsere Bildungspolitikerinnen und -politiker ganz fest. Nach drei Wochen Klimastreik weiß jede Schülerin mehr über die Auswirkungen des Klimawandels und die Dynamiken in komplexen Protestbewegungen, als wenn sie die Stunden in der Schule verbracht hätte. In der Schule sollen Teenager zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranreifen. Jetzt übernehmen sie ihre politische Verantwortung als mündige Bürger, Demokratieunterricht auf der Klimademo statt Wandertag im Wald. Wo ist das Problem?