Am 14. Oktober wurde eine 18 Jahre alte Frau in Freiburg vergewaltigt. Acht Männer im Alter von 19 bis 29 Jahren sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die Frau war an dem Abend in einem Club feiern, als ein Mann ihr ein Getränk anbot, das sie annahm. So erzählt sie es später. Der Mann soll etwas in den Drink gemischt haben, das sie wehrlos machte. Später, sagt sie, habe er sie in einem Gebüsch vergewaltigt. Danach hätten sich noch weitere Männer an ihr vergangen. (SPIEGEL ONLINE)