2. Auch abseits der Politik: Mehr Frauen auf wichtigen Wirtschaftsposten

Kanzlerin Angela Merkel kommentierte den Aufholbedarf der Frauen so: Viele Menschen sähen Deutschland nur wegen seiner weiblichen Kanzlerin als Musterland in Sachen Gleichberechtigung – das gefällt ihr nicht. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", sagte sie am Montag bei einem Festakt zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts. "Aus der Tatsache, dass es mich gibt, darf kein Alibi werden", so Merkel.

Sie sagte, dass in der Politik genau wie in Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Kultur Parität – also eine gleiche Besetzung aus Frauen und Männern – das Ziel sein müsse.