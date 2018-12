In ihrer Heimat hat sie als Sportlehrerin gearbeitet und tut jetzt alles, um in Leipzig wieder ihren Beruf ausüben zu können. Absolviert weitere Sprachkurse und Prüfungen. "Wenn alles klappt, kann ich im kommenden Jahr wieder unterrichten", sagt sie und lächelt breit, es ist ihr großer Traum. "Meine Tochter hat in ihrem neuen Kindergarten Anschluss gefunden und jetzt möchte auch ich langsam wieder meinen Platz im Leben finden."

Ihre Geschichte ist ein Erfolg: In ein paar Wochen zieht sie in eine eigene Wohnung, bald lebt sie seit einem Jahr von ihrem Mann getrennt, kann sich also ohne sein Einverständnis scheiden lassen. "Das ist in Deutschland so schwer und kompliziert", sagt sie und verdreht die Augen. Ohne die Hilfe im Frauenhaus wäre sie nicht so weit gekommen, sagt sie. Ihre größte Motivation ist ihre kleine Tochter: Für sie will sie stark sein. Damit aus ihr eines Tages eine starke Frau werden kann.