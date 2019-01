Streaming

Wie Hollywoodstars jetzt versuchen, mehr Frauen in den Regiestuhl zu kriegen

Auf der Leinwand sieht es so aus, als wäre Hollywood bereits auf einem guten Weg, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau angeht: Dort gibt es Actionheldinnen, Frauen treten in Komödien und Dramen als wichtigste Charaktere auf und am Ende sind Filme mit Frauen in den Hauptrollen auch noch die erfolgreicheren.

Hinter der Kamera sieht es in Hollywood derzeit allerdings noch ganz anders aus: Im vergangenen Jahrzehnt führte nur bei vier Prozent der erfolgreichsten 1200 Kinofilme eine Frau Regie – in Zahlen ausgedrückt waren das gerade einmal 53 Filme.