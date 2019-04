Ich glaube, das Machtgefälle in den MINT-Berufen könnte man mit Stipendien für benachteiligte Geschlechter, also nicht nur Frauen, ausgleichen, um sie in höheren Positionen anzusiedeln und zu fördern. Und mein Tipp für benachteiligte Geschlechter in der Forschung: Haltet durch. Es ist hart und unfair, dass ihr immer alles zweimal so gut belegen müsst – aber es lohnt sich.



Juliane, 30, ist IT- Beraterin für Banken in Frankfurt