Das funktioniere besonders gut, wenn junge Frauen auch gesamtgesellschaftlich debattierte Themen aufgriffen, erklärt die Referentin. So würden rechte Ansichten mit denen der konservativen Mitte vermengt. Das geschehe bei jungen Frauen besonders durch Themen wie Erziehung, Familie, Sexualität oder Gewalt gegen Frauen umgesetzt. "Die Themen werden zum Beispiel antifeministisch aufgeladen. Durch den Antifeminismus wird die Rolle von rechtsextremen Frauen gestärkt. Weil Antifeminismus gesellschaftlich anschlussfähig ist, können so auch rechtsextreme Frauen in breiteren Kreisen wirken", so die RuF-Referentin*.